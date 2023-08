Initiation au Pasaka Trinquet Saint-Palais, 1 octobre 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Le Comité continue dans sa volonté de sauvegarder les pratiques les plus anciennes et le pasaka est l’une des disciplines en danger avec seulement une quarantaine de pratiquants. La transmission doit être assurée afin de garantir une relève avec une nouvelle génération de joueurs, le Comité relance pour la troisième année consécutive des initiations au pasaka ouvertes à toutes et tous. N’hésitez pas à venir découvrir cette spécialité méconnue de la pelote en vous inscrivant pour une ou plusieurs séances..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Trinquet

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Committee continues its commitment to safeguarding the oldest practices, and pasaka is one of the most endangered disciplines, with only around forty players. In order to ensure that a new generation of players takes up the baton, the Committee is relaunching pasaka initiations for the third year running, open to all. Don’t hesitate to come and discover this little-known pelota specialty by signing up for one or more sessions.

El Comité prosigue sus esfuerzos para salvaguardar las prácticas más antiguas, y el pasaka es una de las disciplinas más amenazadas, con sólo unos cuarenta jugadores. Hay que garantizar la transmisión de la pasaka a las nuevas generaciones de jugadores y, por tercer año consecutivo, el Comité relanza las iniciaciones a la pasaka abiertas a todos. No dudes en venir a descubrir esta especialidad poco conocida de la pelota inscribiéndote en una o varias sesiones.

Das Komitee setzt sich weiterhin dafür ein, die ältesten Praktiken zu erhalten, und Pasaka ist eine der gefährdeten Disziplinen, die nur noch von etwa 40 Personen ausgeübt wird. Da die Weitergabe von Wissen sichergestellt werden muss, um eine neue Generation von Spielern zu gewinnen, bietet das Komitee im dritten Jahr in Folge wieder Einführungen in den Pasaka an, die für alle offen sind. Zögern Sie nicht, diese unbekannte Spezialität des Pelota-Spiels zu entdecken und melden Sie sich für eine oder mehrere Sitzungen an.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme Pays Basque