Marché de Noël Trinquet Saint-Martin-d’Arrossa, 10 décembre 2023, Saint-Martin-d'Arrossa.

Saint-Martin-d’Arrossa,Pyrénées-Atlantiques

Stands créateurs producteurs. Tombola tirage au sort à 17h. restauration Mutturfin à partir de 12h. Buvette..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Trinquet

Saint-Martin-d’Arrossa 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Designer and producer stalls. Raffle draw at 5pm. Mutturfin catering from 12pm. Refreshments.

Puestos de diseñadores y productores. Sorteo de rifas a las 17 h. Catering Mutturfin a partir de las 12 h. Bar de refrescos.

Stände von Designern und Produzenten. Tombola, Verlosung um 17 Uhr. Mutturfin-Restaurants ab 12 Uhr. Getränkestand.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme Pays Basque