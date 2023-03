Championnat de France de paleta Trinquet moderne Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Championnat de France de paleta 60 Avenue Dubrocq Trinquet moderne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

2023-06-10 09:00:00 – 2023-06-10 20:00:00

Trinquet moderne 60 Avenue Dubrocq

Bayonne

Pyrénées-Atlantiques . Demi-finales Paleta pelote de gomme pleine M19

M22

Seniors nationale B

+33 5 59 59 22 34

