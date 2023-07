La pelote basque : démonstration et exposition Trinquet Louis Etcheto – Siège de l’Aviron Bayonnais Omnisports Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques La pelote basque : démonstration et exposition Trinquet Louis Etcheto – Siège de l’Aviron Bayonnais Omnisports Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne. La pelote basque : démonstration et exposition Samedi 16 septembre, 10h00 Trinquet Louis Etcheto – Siège de l’Aviron Bayonnais Omnisports Gratuit. Entrée libre. La pelote basque : un sport, un élément culturel, un patrimoine vivant, une présence internationale depuis 1929 et aux mondiaux. Sans défaillir tous les 4 ans et en la rendant accessibles dans l’intervalle aux Espoirs, la pelote basque à une présence olympique de 1900 à 1992. Voici un défi pour y revenir. L’animation sera faite par des adhérents de Pilotazain sous forme de présentation des gestes techniques des spécialités adaptées à cette installation. Un stand d’exposition des instruments et maquettes occupera la partie arrière du trinquet sécurisée par des filets.

Organisé par Pilotazain avec le partenariat du club l’Aviron Bayonnais Pelote. Trinquet Louis Etcheto – Siège de l’Aviron Bayonnais Omnisports 1 rue Owen Roë, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 63 33 15 La section pelote basque de l’Aviron Bayonnais, créée en 1912, est l’une des plus anciennes du club après l’aviron et le rugby. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 ©Pilotazain et l'aviron bayonnais pelote

