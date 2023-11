Marché de Noël Trinquet Iholdy, 16 décembre 2023, Iholdy.

Iholdy,Pyrénées-Atlantiques

11h : arrivée du Père Noël en joëlette. Distribution de bonbons. 11h15 : initiation handisports. 12h : Taloas, frites et buvette. 15h : photos avec le père noël. 16h30 : partie de pelote. 18h30 : tirage de la tombola. 19h – 22h : soirée burger avec Mutturfin. 22h-2h : soirée..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 22:00:00. EUR.

Trinquet

Iholdy 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



11 a.m.: arrival of Santa Claus in a joëlette. Trick-or-treating. 11:15am: Introduction to handisports. 12pm: Taloas, French fries and refreshments. 3pm: photos with Santa. 4:30pm: pelota game. 6:30pm: raffle draw. 7pm – 10pm: burger party with Mutturfin. 10pm – 2pm: party.

11.00 horas: Llegada de Papá Noel en una joëlette. Reparto de caramelos. 11.15 h: Presentación de los deportes para discapacitados. 12h: Taloas, patatas fritas y refrescos. 15h: fotos con Papá Noel. 16.30 h: juego de pelota. 18.30 h: sorteo de la tómbola. 19.00 h – 22.00 h: Velada de hamburguesas con Mutturfin. 22.00 h – 14.00 h: Fiesta.

11.00 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns in einer Joëlette. Verteilung von Süßigkeiten. 11.15 Uhr: Einführung in den Behindertensport. 12 Uhr: Taloas, Pommes frites und Getränkestand. 15 Uhr: Fotos mit dem Weihnachtsmann. 16.30 Uhr: Pelota-Spiel. 18.30 Uhr: Ziehung der Tombola. 19.00 – 22.00 Uhr: Burgerabend mit Mutturfin. 22.00-2.00 Uhr: Party.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Pays Basque