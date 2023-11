Finale de pala féminine Trinquet Iholdy, 19 novembre 2023, Iholdy.

Iholdy,Pyrénées-Atlantiques

Finales féminines PG au nouveau trinquet :

Cadettes B / Gazteak – 09h30 – Juniors B / Artekoak – 10h15 – 3ème série / 3garren maila – 11h00 – Juniors A / Artekoak – 15h00 – Cadettes A / Gazteak – 16h00 – 2ème série / 2garren maila – 17h00 – 1ère série / 1hen maila – 18h00..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Trinquet

Iholdy 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



PG women’s finals at the new trinquet:

Cadettes B / Gazteak – 09:30 – Juniors B / Artekoak – 10:15 – 3rd series / 3garren maila – 11:00 – Juniors A / Artekoak – 15:00 – Cadettes A / Gazteak – 16:00 – 2nd series / 2garren maila – 17:00 – 1st series / 1hen maila – 18:00.

Finales femeninas PG en la nueva pista de trinquet:

Cadetes B / Gazteak – 09:30 – Juniors B / Artekoak – 10:15 – 3ª serie / 3garren maila – 11:00 – Juniors A / Artekoak – 15:00 – Cadetes A / Gazteak – 16:00 – 2ª serie / 2garren maila – 17:00 – 1ª serie / 1hen maila – 18:00.

PG Finale der Frauen im neuen Trinquet :

B-Kadetten / Gazteak – 09:30 Uhr – B-Juniorinnen / Artekoak – 10:15 Uhr – 3. Serie / 3garren maila – 11:00 Uhr – A-Juniorinnen / Artekoak – 15:00 Uhr – A-Kadetten / Gazteak – 16:00 Uhr – 2. Serie / 2garren maila – 17:00 Uhr – 1. Serie / 1hen maila – 18:00 Uhr.

