Finale de pala féminine Trinquet Iholdy, 18 novembre 2023, Iholdy.

Iholdy,Pyrénées-Atlantiques

Finales féminines PG au nouveau trinquet : Poussines B / Xitoak – 10h00- Benjamines B / Kimuak – 10h45- Minimes B / Gaztetxoak – 11h30- Poussines A / Xitoak – 15h00- Benjamines A / kimuak – 15h45- Minimes A / Gaztetxoak – 16h30..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Trinquet

Iholdy 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Girls’ PG finals at the new trinquet: Poussines B / Xitoak – 10.00am- Benjamines B / Kimuak – 10.45am- Minimes B / Gaztetxoak – 11.30am- Poussines A / Xitoak – 3.00pm- Benjamines A / kimuak – 3.45pm- Minimes A / Gaztetxoak – 4.30pm.

Finales PG femenino en el nuevo trinquet: Poussines B / Xitoak – 10h- Benjamines B / Kimuak – 10h45- Minimes B / Gaztetxoak – 11h30- Poussines A / Xitoak – 15h- Benjamines A / kimuak – 15h45- Minimes A / Gaztetxoak – 16h30.

PG Finale der Frauen im neuen Trinquet: Poussines B / Xitoak – 10.00- Benjamines B / Kimuak – 10.45- Minimes B / Gaztetxoak – 11.30- Poussines A / Xitoak – 15.00- Benjamines A / kimuak – 15.45- Minimes A / Gaztetxoak – 16.30 Uhr.

