Tournoi de pelote Trinquet à prefosta Tardets-Sorholus, 30 octobre 2023, Tardets-Sorholus.

Tardets-Sorholus,Pyrénées-Atlantiques

Des parties de 1 contre 1 en trinquet, en 30 points.

2 série :

Série-euse: Pour les cadors de la pelote

Série hihi ahah: Pour rire et jouer

Inscriptions jusqu’au 23 octobre

Nous vous demandons lors de votre inscription de nous donner vos disponibilités afin de faire le planning des parties..

2023-10-30 fin : 2023-10-30 . EUR.

Trinquet à prefosta

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Games of 1 vs 1 in trinquet, in 30 points.

2 series :

Série-euse: For the best pelota players

Série hihi ahah: For fun and games

Registration until October 23

When you register, we ask you to give us your availability so that we can schedule the games.

1 vs 1 partidas en trinquet, 30 puntos.

2 series :

Série-euse: Para los mejores pelotaris

Serie hihi ahah: Para divertirse y jugar

Inscripción hasta el 23 de octubre

Cuando te inscribas, te pedimos que nos indiques tu disponibilidad para poder planificar las partidas.

1-gegen-1-Spiele in einem Trinquet auf 30 Punkte.

2 Serie :

Serie-euse: Für die besten Spieler des Pelota

Serie hihi ahah: Zum Lachen und Spielen

Anmeldung bis zum 23. Oktober

Wir bitten Sie, uns bei der Anmeldung Ihre Verfügbarkeit mitzuteilen, damit wir die Spiele planen können.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme Pays Basque