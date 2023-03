Trinidad Pour que tu t’aimes encore LE FUNAMBULE-MONTMARTRE, 29 mai 2023, PARIS.

Trinidad Pour que tu t’aimes encore LE FUNAMBULE-MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-05-29 à 19:00 (2023-03-13 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Une énergie sourianteL’époque nous malmène. Il est urgent de rigoler de tout et de s’aimer beaucoup. Alors bienvenue au seule en scène de Trinidad. Enfin seule, pas tout à fait : pour nous parler de nous, Trinidad invite tous les femmes qui l’ont aidée à se construire, pour le meilleur et pour le rire. De Barbie à Barbara, en passant par sa mère, Françoise Dorléac et Wonder woman … Après des années de chroniques radio, le succès de « Et pendant ce temps Simone veille », Trinidad raconte, chante, danse et bouscule joyeusement les prêt- à-penser d’hier et d’aujourd’hui, en toute liberté. Ne soyez pas surpris si, après le spectacle, une énergie souriante vous accompagne jusqu’à chez vous, de celle qui pousse chacun à s’aimer encore et… en corps. Trinidad Pour que tu t’aimes encore

LE FUNAMBULE-MONTMARTRE PARIS 53 RUE DES SAULES Paris

