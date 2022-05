TRIMURTI + THE DIRTEEZ + THE SICILIAN DISASTERS La salle gueule, 2 octobre 2022, Marseille.

**TRIMURTI** : (Psychedelic Roster Blues // IMPERIA porto Maurizio // Italie) Envoutantes comme un enchantement, le son et les pulsations necesseraires pour faire vibrer les ames et fretiller nos cerveaux. Trimurti est un melange magique de blues et de sonorités acides et tempos saccadés. les bonnes vibes pour un dimanche soir **THE DIRTEEZ** : ( Voodoo Rock ‘n Roll PRIESTS // LocalSuperstars) Excellent band de garage Punk ‘n roll, formé par des references absolues et totales de l’unerground marseillais, The Dirteez assure un son magique (voodoo? ) rempli d’energie et de chaleur… Sale, cru et vivant! Too punk to be just rock ‘n roll! [https://www.facebook.com/TheDirteezSwampabilly](https://www.facebook.com/TheDirteezSwampabilly) [https://thedirteez1.bandcamp.com/](https://thedirteez1.bandcamp.com/) **THE SICILIAN DISASTERS** : (Garage Punk ‘n roll // Italian local mafia) Pizza mafia spaghetti? OH NON! La puissance du volcan Etna et le soleil de la Trinacrie…corrosifs comme des granitas au citrons…ça donne faim tout ça hein? et bien oui! MAIS PAS QUE! ça tabace, ca groove et sa fuse de partout comme…un tremblement de terre! [https://www.facebook.com/The-Sicilian-Disasters-254373211295755](https://www.facebook.com/The-Sicilian-Disasters-254373211295755) [https://www.youtube.com/watch?v=fAxppYaQmSE](https://www.youtube.com/watch?v=fAxppYaQmSE)

5€ + 1€ d’adhésion

♫♫♫

