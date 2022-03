Trimestre féministe Passer’Elles au centre Victor Gelez Centre Paris Anim’ Victor Gelez, 1 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 01 janvier 2022 au jeudi 31 mars 2022 :

gratuit

1 trimestre, 8 événements et ateliers en lien avec les questions féministes, de janvier à mars au centre Victor Gelez !

Atelier pratique >> L’auto-défense féministe

Adultes

Samedi 22 janvier de 16h15 à 17h45

Samedi 19 février de 16h15 à 17h45

Samedi 19 mars de 16h15 à 17h45

Conférence-débat >> Le féminisme

avec l’Association Marici

Le centre vous convie à une conférence sur le féminisme, suivie d’un débat.

Tout public

Vendredi 28 janvier à 19h



Atelier théâtre >> Le corps féminin dans la ville

avec la Compagnie La Brume

Dans le cadre de la création de son spectacle La Tarantata, la Compagnie La Brume propose de questionner le rapport des femmes à l’espace urbain aujourd’hui.

À travers l’improvisation et la musique, on fera surgir les sensations que l’on expérimente passivement chaque jour sous une nouvelle perspective.

Les outils principaux de cette rencontre seront le théâtre physique, l’écriture ainsi que la danse.

On cherchera à faire émerger la créativité et les témoignages des participant·e·s dans un cadre ouvert et bienveillant.

Adultes

Samedi 12 février de 16h à 19h

Théâtre-forum >> La sexualité

avec le Théâtre de l’Opprimé

et l’Association Marici

C’est l’histoire d’un conflit. Un des personnages, le·la protagoniste, agit pour obtenir un droit légitime, qui est mis en échec par le ou les personnages antagonistes.

Les spectateur·trice·s sont ensuite invité·e·s à venir remplacer le·la protagoniste sur scène. Face aux acteur·trice·s, et confronté·e·s à la scène initiale, les « spect’Acteurs » devront tenter de mettre en place des alternatives possibles pour déjouer le conflit.

La pièce est placée sous la responsabilité de la salle toute entière : metteur en scène, acteur·trice·s et public. Il ne s’agit pas d’apporter un message ou de trouver « la bonne réponse », mais d’expérimenter ensemble sur scène des hypothèses, des évolutions possibles pour cette situation conflictuelle.

Présence fondamentale pour soutenir l’interaction entre la salle et la scène, le metteur en scène, véritable interlocuteur, favorise le débat, analyse avec le public ses interventions, les réactions des personnages, les transformations apportées. Il conduit la réflexion collective le plus loin possible.

Adolescents et jeunes adultes

Du lundi 21 au mercredi 23 février de 14h à 17h



Atelier d’écriture >> Le consentement

avec le Collectif Baba Yaga

et l’Association Marici

Enfants, adolescents et adultes

Vendredi 25 février de 10h à 12h

Vendredi 4 mars de 10h à 12h

Projection de courts-métrages >> Les violences faites aux femmes

Le centre vous invite à la projection des courts-métrages qui auront répondu à l’appel à participation, suivie d’un pot convivial.

Adultes

Date à venir

Ateliers bien-être >> Yoga kundalini femmes & mères-enfants

Adultes & mères-enfants

Dates à venir

Concert de clôture

Tout public

Jeudi 24 mars à partir de 19h30

Centre Paris Anim’ Victor Gelez 1-3 rue Victor Gelez Paris 75011

Contact : 0155288790 gelez@paris.ifac.asso.fr https://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr/ https://www.facebook.com/Victorgelez

Date complète :