. gratuit Merci de vous inscrire en écrivant à marion.gallet@paris.ifac.asso.fr (sauf pour le cabaret et l’exposition).

Nouveau trimestre, nouveau cycle à Victor Gelez : d’avril à juin, ce sont les Fiertés qui sont mises à l’honneur au centre, avec une série d’ateliers et d’événements arc-en-ciel gratuits et ouverts à tou·te·s ! >> Introduction au Voguing 19/04, 17/05, 21/06, 18h30 – 20h Atelier avec Melvin Hans : danse urbaine avec des poses inspirées du mannequinat, issue des communautés afro-américaines LGBT des années 70. >> Auto-défense féministe 16/04, 21/05, 11/06, 16h15 – 17h45 Atelier pratique adultes avec « Un Ring pour tou·te·s » >> Poésie de lutte 22/04, 20/05, 17/06, 18h30 – 20h30 Atelier d’écriture militant adultes avec « Langue de lutte » >> Cabaret Queer Drags and Kings Juin, date à venir Spectacle tout public de « Queer sur l’herbe » >> Photographies : Exposition d’Ambroise Tout le mois de mai Centre Paris Anim’ Victor Gelez 1-3 rue Victor Gelez 75011 Paris Contact : https://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr/ 0155288790 gelez@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/Victorgelez https://www.facebook.com/Victorgelez https://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr/Trimestre-des-fiertes.html

