Thé dansant, 23 avril 2023, Trimbach.

L’orchestre »Gil & Luc » saura faire danser les amateurs de danse le temps d’une après midi, sur des airs de valses, de madisons, de cha-cha-cha….

L’ASL de Trimbach sera aux petits soins avec buvette et petite restauration..

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 20:00:00. EUR.

Trimbach 67470 Bas-Rhin Grand Est



The orchestra »Gil & Luc » will make dance lovers dance the time of an afternoon, on waltzes, madisons, cha-cha-cha…

The ASL of Trimbach will be at the small care with refreshments and small restoration.

La orquesta « Gil & Luc » hará bailar a los amantes del baile el tiempo de una tarde, sobre valses, madisons, cha-cha-cha….

La ASL de Trimbach estará a su servicio con refrescos y aperitivos.

Das Orchester »Gil & Luc » wird die Tanzbegeisterten einen Nachmittag lang mit Walzer, Madison, Cha-Cha-Cha….

Die ASL von Trimbach wird mit Getränken und kleinen Snacks für das leibliche Wohl sorgen.

Mise à jour le 2023-01-30 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg