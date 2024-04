Trilogue sur l’Art Musée des Beaux-Arts Nuit Européennes des Musées 2023 Limoges Musée des Beaux-Arts Limoges, samedi 18 mai 2024.

Trilogue sur l’Art Musée des Beaux-Arts Nuit Européennes des Musées 2023 Limoges Musée des Beaux-Arts Limoges Haute-Vienne

À 21h

Thème Trilogue sur l’Art

Trois artistes qui envahissent les salles pour poser un autre regard sur les œuvres et engager la discussion. Une discussion à trois entre le public, les œuvres et les artistes. Cette triple performance se déploiera sur les trois niveaux du palais tout au long de la soirée.

Osez la rencontre et laissez-vous guider dans l’univers de trois tableaux vivants Femme porcelaine , Modèle vivant et La souffleuse …

Avec Léonor Boyot Gellibert (Femme porcelaine), Perrine Wanegue (Modèle vivant) et Sandra Abouav (Chuchoteuse).

Entrée Gratuite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18 23:30:00

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Trilogue sur l’Art Musée des Beaux-Arts Nuit Européennes des Musées 2023 Limoges Limoges a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Limoges Métropole