Trilogue ou l’art de la conversation, les Musicales de Normandie Vatteville-la-Rue, 20 août 2022, Vatteville-la-Rue.

Trilogue ou l'art de la conversation, les Musicales de Normandie

2022-08-20

Vatteville-la-Rue

Les Musiciens de Saint-Julie François LAZAREVITCH, flûte et musette nLucile BOULANGER, viole de gambe nJustin TAYLOR, claveci nImaginé autour de la formation en trio et ouvert sur la diversité d’écritures qu’il inspire à la fois au 18ème et dans notre 21ème siècle, ce programme met en regard répertoire baroque et création contemporaine. Leclair, Rameau et Couperin sont les maîtres d’un art de la conversation musicale où chacun s’exprime pleinement, exploitant les contrastes des différents instruments. Entre les œuvres baroques de ce programme s’insèrent trois pièces commandées par Les Musiciens de Saint-Julien à Vincent Bouchot (1966), Philippe Hersant (1948) et Gérard Pesson (1958). Ce programme audacieux est conduit par trois musiciens complices depuis de nombreuses années et solistes d’exception : François Lazarevitch à la flûte, Lucile Boulanger à la viole de gambe et Justin Taylor au clavecin.

contact.musicalesnormandie@gmail.com +33 7 61 24 70 41 https://musicales-normandie.com/

Eglise Saint-Martin

