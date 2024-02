Trilogie Terrestre (Inside / Moving Earths / Viral) Troyes, samedi 8 juin 2024.

Figure de proue de la pensée écologique et de l’analyse des pratiques scientifiques, Bruno Latour était l’un des chercheurs français les plus influents au monde.

Un homme de mots, d’écriture, sociologue, anthropologue et philosophe de formation. Un des hommes les plus inspirants, qui, bien humblement, disait de Chantal sa femme qu’elle était sa ligne, son fil à plomb. Bruno Latour est devenu, grâce à ses travaux sur la crise climatique, une icône mondiale de la pensée

écologique. Il était aussi un formidable vulgarisateur, et sa série de conférences est un émerveillement de ce point de vue.

Inside, propose une expérience de pensée par la science et par la scène.

Moving Earths, entre philosophie et théâtre, nous invite à tester l’hypothèse d’un parallèle entre l’époque de la révolution astronomique et la nôtre.

Viral, est une exploration de l’infiniment petit.

Ces conférences-spectacles ont été créées au Théâtre Nanterre-Amandiers, puis jouées sur de nombreuses scènes européennes et internationales (Théâtre de l’Odéon à Paris, Martin Gropius Bau à Berlin, Théâtre Benno-Besson en Suisse, Signature Theatre à New York, Biennale de Taipei).

Avec Duncan Evennou

Conception originale Bruno Latour & Frédérique Aït-Touati

Mise en scène Frédérique Aït-Touati

Scénographie, création vidéo et lumières Patrick Laffont de Lojo

Dramaturgie Camille Louis

Assistante à la mise en scène Esther Denis

Images et animation Alexandra Arènes, Axelle Grégoire, Sonia Lévy

Musique Inside Eric Broitmann, avec la collaboration de l’IRCAM

Création lumières Rémi Godfroy

Musique originale Viral Grian Chatten (Fontaines DC)

Sculptures Marie-Sarah Adenis

Collaboration scientifique sur Viral Emanuele Coccia, Nikolaj Schultz

Billetterie

> A la Maison du Boulanger 42 rue Paillot de Montabert à Troyes

Par Téléphone au 03 25 40 15 55 ou en ligne

> À La Madeleine

Les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

Théâtre de La Madeleine

Troyes 10000 Aube Grand Est

