Trilogie Keaton Mondeville, 27 mars 2022, Mondeville.

Trilogie Keaton Rue de l’Hôtellerie La Renaissance Mondeville

2022-03-27 15:30:00 15:30:00 – 2022-03-27 16:50:00 16:50:00 Rue de l’Hôtellerie La Renaissance

Mondeville Calvados Mondeville

L’homme à l’écran a l’âge du cinéma. Il ne sourit pas plus qu’il ne parle. Cet homme au regard mélancolique et à la démarche hasardeuse, c’est Buster Keaton. Ce maître incontesté d’un burlesque poétique est mis en musique par l’Orchestre Régional de Normandie, sous la baguette de Jean Deroyer.

Un ciné-concert exécuté par les instrumentistes au grand complet, passés maîtres en la matière. Les images et les histoires ont beau avoir un siècle et être muettes, elles nous parlent. Marc-Olivier Dupin réalise le pari audacieux d’effacer cent années pour illustrer de ses notes nouvelles, trois courts-métrages empreints d’une nostalgie délicieuse, marque indélébile de cet artiste unique qu’est Buster Keaton, aussi inoubliable que Charlie Chaplin.

La Guigne de Malec (Hard Luck – 1921)

Malec l’insaisissable (The Goat – 1921)

La Maison démontable (One Week – 1920)

Ciné-concert à partir de 6 ans. Crédits photo : Robert Arkus

+33 2 31 35 65 94 https://www.larenaissance-mondeville.fr/

