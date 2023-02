TRILOGIE KEATON LA SALL’IN CABOURG Catégories d’Évènement: Cabourg

Calvados

LA SAISON CULTURELLE DE CABOURG VOUS PRESENTE Marc-Olivier Dupin se prête à l'exercice délicat de créer, pour l'Orchestre Régional, une musique nouvelle sur une trilogie de courts-métrages de Buster Keaton datant de 1920 et 1921. Le roi du burlesque, qui a commencé par le music-hall, sera ici mis à l'honneur à travers un programme de ciné-concert dont l'Orchestre a fait sa spécialité. 100 ans séparent la réalisation des films de la composition de la musique : une occasion exceptionnelle de rappeler l'intemporalité de cet artiste unique qu'est Buster Keaton et qui, à l'instar de Charlie Chaplin, a marqué durablement l'histoire du 7ème art. La Guigne de Malec (Hard Luck – 1921) Malec l'insaisissable (The Goat – 1921) La Maison démontable (One Week – 1920) Marc-Olivier DUPIN, composition Jean DEROYER, direction musicale et l'Orchestre Régional de Normandie

Date: 11 mars 2023, 20:30
Lieu: LA SALL'IN, 43 avenue de l'Hippodrome, CABOURG
Tarif: 24 euros

