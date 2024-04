Trilogie Exposition de photos Centre Anatole Le Braz Penvénan, lundi 15 juillet 2024.

Trilogie est une exposition photographique créée par un trio familial dont la passion commune pour la photographie transcende les générations. Les photos présentent trois regards uniques sur des thèmes identiques ou pas et ce, tant en couleurs qu’en noir et blanc. Chacun des trois membres, avec ses propres expériences, vécus et sensibilités, contribue à une trilogie de regards complémentaires. Trilogie est un témoignage visuel de la créativité d’une famille unie par la passion d’instants suspendus générés grâce à la photo. .

Début : 2024-07-15 10:30:00

fin : 2024-07-21 18:30:00

Centre Anatole Le Braz 12 Place de l’Église

Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne seguillon.laurence@gmail.com

