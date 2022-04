Trilogie Elise Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

Trilogie Elise Eu, 23 avril 2022, Eu. Trilogie Elise Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu

2022-04-23 17:00:00 – 2022-04-30 Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Eu Seine-Maritime 17h : La banane américaine

18h30 : Pour que tu m’aimes encore

20h30 : Le champ des possibles Possibilité d’assister à un seul des trois spectacles au tarif A (de 5 à 12€).

Tout public – Durée totale : 4h30 avec entractes Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu

