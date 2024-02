Trilogie du Samedi // Nuit pop 90’s – 00’s du Supersonic SUPERSONIC Paris, dimanche 21 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 23h00 à 06h00

.Tout public. payant Ticket : 6 EUR

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

La Trilogie du Samedi est de retour !

Une nuit entière avec la bande à Buffy et les soeurs Halliwell

Au programme : Lives de nuits dont le mythique live de INDAL composé de reprises de génériques TV (Buffy, Charmed, Smallville, Alias)…

Dj set des années 90s et début 2000’s

Avec dans la playlist :

Spice Girls / Britney Spears / Céline Dion / Aqua / Natalie Imbuglia / Garou / Sum 41 / Alizée / KYO / Outkast / Louise Attaque / Blink 182 / Corona / Avril Lavigne / Backstreet Boys / The Offspring / Will Smith / Smash Mouth / Eminem…

Pour t’ambiancer dès maintenant https://open.spotify.com/playlist/0SZJ5tjkvXmdckN6d5tnc8…

Entrée à 6€ de 23h à 1h (puis 10€ jusqu’à 6h)

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



