Trilogie du Samedi – Nuit 90s 2000s du Supersonic SUPERSONIC, 19 juin 2022, Paris. Le samedi 18 juin 2022

de 23h00 à 06h00

. payant Coupe-File : 5 EUR

La Trilogie du Samedi est de retour ! Une nuit entière avec la bande à Buffy et les soeurs Halliwell ! Au programme: Lives de nuits dont le mythique live de Lloyd composé de reprises de génériques TV (Buffy, Charmed, Smallville, Alias)… Dj set des années 90s et début 2000’s avec dans la playlist : Spice Girls / Britney Spears / Céline Dion / Aqua / Natalie Imbuglia / Garou / Sum 41 / Alizée / KYO / Outkast / Louise Attaque / Blink 182 / Corona / Avril Lavigne / Backstreet Boys / The Offspring / Will Smith / Smash Mouth / Eminem… Pour t’ambiancer dès maintenant https://open.spotify.com/playlist/0SZJ5tjkvXmdckN6d5tnc8… Notre Trilogie du Samedi en images SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

