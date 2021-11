Trilogie du Samedi / Nuit 90s 2000s du Supersonic SUPERSONIC, 11 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 23h à 6h

payant

La Trilogie du Samedi est de retour !

Une nuit entière avec la bande à Buffy et les soeurs Halliwell ! On vous embarque entre 1997 et 2008 pour vous faire danser sur les meilleurs tubes du Hit Machine et regarder les plus belles séries de l’époque sur nos TV cathodiques.

• Live à 1h par Lloyd

Reprises tubes et génériques TV Buffy, Charmed, Smallville, Alias…

• Dj Set Pop Music

par D4rk Tiffus & Philippe Catering

• Si tu aimes danser sur

Spice Girls / Britney Spears / Céline Dion / Aqua / Natalie Imbuglia / Garou / Sum 41 / Alizée / KYO / Outkast / Louise Attaque / Blink 182 / Corona / Avril Lavigne / Backstreet Boys / The Offspring / Will Smith / Smash Mouth / Eminem…

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact : SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://www.facebook.com/events/251381663619097

