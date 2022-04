Trilogie de cendres – 1er volet : Ta langue une allumette qui craque Frac des Pays de la Loire – Carquefou, 11 mai 2022, Carquefou.

2022-05-11 Exposition du 20 avril au 22 mai 2022 :mercredi, jeudi, vendredi, dimanche de 14h à 18h Fermée le 1er mai.

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui Exposition du 20 avril au 22 mai 2022 :mercredi, jeudi, vendredi, dimanche de 14h à 18h Fermée le 1er mai.

62 artistes, 89 oeuvres dont 75 de la collection du Frac & 11 artistes invités. Pour sa nouvelle exposition à Carquefou, le Frac a confié les œuvres de sa collection aux regards de Marion Duquerroy et Thomas Fort, accompagnés par les étudiantes et étudiants de la licence Histoire de l’art de l’UCO d’Angers. L’exposition propose une réflexion à entrées multiples sur ce qui fait foyer à travers les notions d’identité, de langage et de mémoire se rapportant aux individus comme aux dynamiques collectives. Cette exposition en trois volets, conçue autour de la collection du Frac, sera vernie le 15 mai 2022 de 15h à 18h. Le premier volet “Ta langue une allumette qui craque” discute ce qui fait foyer dans l’intimité des murs et de la langue. Des corps nous invitent à la confrontation entre mélancolie, fébrilité et résistance, tandis que la demeure familiale s’éclaire entre ombre et lumière, défraichie ou sur le point d’être détruite.

Frac des Pays de la Loire – Carquefou Carquefou 44470

02 28 01 50 00 http://www.fracdespaysdelaloire.com contact@fracdespaysdelaloire.com 02 28 01 50 00 https://fracdespaysdelaloire.com/programmation/trilogie-de-cendre/