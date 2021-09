Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Trifola’Express – Train Restaurant de la Trifola Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Trifola'Express – Train Restaurant de la Trifola 2021-10-24 12:30:00 12:30:00 – 2021-10-24 Place de la Gare Gare de Craponne

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire EUR 36 36 Venez manger à bord du Trifola’ Express à l’occasion de la fête de la pomme de terre du Pays de Craponne. +33 4 71 03 23 14 http://www.cheminferhautforez.com/ dernière mise à jour : 2021-09-15 par

