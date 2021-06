Paris Centre Paris Anim' René Goscinny Paris Triez et compostez vos déchets alimentaires dans le 13ème ! Centre Paris Anim’ René Goscinny Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 16h à 19h

gratuit

Résident.e.s du 13ème, vous pouvez dès à présent TRIER ET COMPOSTER VOS DÉCHETS ALIMENTAIRES DANS LE QUARTIER ! Une expérimentation unique à Paris ! À partir du 31 décembre 2023, le tri à la source des biodéchets sera rendu obligatoire et généralisé sur tout le territoire français Depuis le 15 juin, vous pouvez déjà trier et composter vos déchets alimentaires dans le quartier !

Une expérimentation permise par Les Alchimistes et le Groupe Sphère dans le cadre de l’expérimentation

URBAN LAB – Quartier d’Innovation Urbaine COMMENT ? Inscrivez-vous gratuitement sur le site des Alchimistes pour pouvoir accéder aux bornes et recevez un bioseau et des sacs compostables qui vous seront offerts, disponibles au Centre Goscinny ! OÙ ? 5 bornes dans votre quartier !

Une fois inscrit.e.s, vous pouvez ramener vos déchets alimentaires (dans le sac compostable prévu à cet effet) dans l’une des 5 bornes au choix posées dans le quartier :

– 11/13 rue Primo Levi

– 14 rue René Goscinny

– 2/14 rue Olivier Messiaen

– A l’angle de la rue Thomas Mann et de la rue Olivier Messiaen

– 12 rue Marguerite Duras RENDEZ-VOUS MERCREDI 23 JUIN DE 16H À 19H au Centre Paris Anim’ René Goscinny

Échangez avec les Alchimistes et les partenaires du dispositif des bornes déployées dans le 13ème pour parler compost, vie des sols et déchets alimentaires, ils vous expliqueront tout ! BIOSEAUX ET SACS COMPOSTABLES VOUS SERONT OFFERTS ! Je participe à l’événement ! LE TRI ALIMENTAIRE ?

RIEN DE PLUS SIMPLE !

→ Absolument tous les aliments sont compostables ! Événements -> Autre événement Centre Paris Anim’ René Goscinny 14, rue René Goscinny Paris 75013

