CNSA, le jeudi 18 mars à 10:30

### L’objectif : que votre chez-vous soit plus agréable à vivre ! ? Quels documents de santé conserver ? Combien de temps les conserver ? Comment les classer efficacement ? Estelle Guillerm répondra à toutes vos questions sur ce sujet indispensable ! Cette visio-conférence dure 1 heure. Aspects techniques : il est possible (mais non nécessaire) de télécharger l’application Microsoft Teams (sur ordinateur, tablette ou smartphone). Vous êtes un professionnel du médico-social : n’hésitez pas à partager ou inscrire vos bénéficiaires !

