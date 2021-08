Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Triennnale art nOmad Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Triennale art nOmad Cette exposition itinérante d'art contemporain fait escale à Colomiers ! Sur la thématique nappes | nattes, découvrez les regards d'artistes d'Extrême-Orient et d'occident. Au programme de cet évènement gratuit et ouvert à tous : une exposition à bord et autour d'un camion, la projection de courts-métrages, des ateliers pour les scolaires.https://triennaleartnomad.wordpress.com/12h30 courts métrages 15h table ronde entrée libre | tout public

