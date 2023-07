Vide-grenier TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse, 27 août 2023, Trie-sur-Baïse.

Trie-sur-Baïse,Hautes-Pyrénées

3€ le mètre linéaire

Buvette et restauration sur place – Organisé par l’association ARTHESIA.

2023-08-27 09:00:00 fin : 2023-08-27 18:00:00. .

TRIE-SUR-BAISE

Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



3? per linear metre

Refreshments and snacks on site – Organized by the ARTHESIA association

3? por metro lineal

Refrescos y comida in situ – Organizado por la asociación ARTHESIA

3? der lineare Meter

Getränke und Speisen vor Ort – Organisiert von der Vereinigung ARTHESIA

Mise à jour le 2023-07-21 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65