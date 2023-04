RONDE DE L’ISARD Place centrale de Trie, 27 septembre 2023, Trie-sur-Baïse.

Arrivée de la 1ère étape de la Ronde de l’Isard ( épreuve cycliste UCI avec les meilleurs amateurs mondiaux, qui se déroule sur 5 jours)..

2023-09-27

Place centrale de Trie TRIE-SUR-BAISE

Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



Arrival of the 1st stage of the Ronde de l’Isard (UCI cycling event with the best amateurs in the world, which takes place over 5 days).

Llegada de la 1ª etapa de la Ronde de l’Isard (prueba ciclista de la UCI con los mejores aficionados del mundo, que se celebra durante 5 días).

Ankunft der 1. Etappe der Ronde de l’Isard (UCI-Radrennen mit den besten Amateuren der Welt, das über 5 Tage geht).

