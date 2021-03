Paris Église Saint-Gervais,Paris Paris Triduum pascal Église Saint-Gervais,Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

du jeudi 1 avril au dimanche 4 avril à Église Saint-Gervais, Paris

**HORAIRES (sous réserve de couvre feu ou de confinement)** **MARDI SAINT** 7h00 Laudes

12h30 Office du Milieu du Jour

18h00 Vêpres et Eucharistie **MERCREDI SAINT** 7h00 Laudes

12h30 Office du Milieu du Jour

18h30 : Messe chrismale (?) **JEUDI SAINT** 7h00 Office de la Louange

12h30 Office du Milieu du Jour

18h00 Célébration de la Cène du Seigneur

22h00 Office de nuit **VENDREDI SAINT** 7h00 Office des Ténèbres

12h30 : Chemin de Croix depuis l’église Saint-Louis en l’Ile

15h00 Célébration de la Croix **SAMEDI SAINT** 12h30 Office de la descente aux enfers

21h30 VIGILES PASCALES **DIMANCHE DE PÂQUES** 8h00 Office de la Résurrection

11h00 Messe solennelle

18h30 Vêpres HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

