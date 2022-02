Triduum Pascal Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Au programme : ————– ### Dimanche des Rameaux : 11h00 : Messe des Rameaux 18h30 : Messe des Rameaux ### Jeudi Saint : 17h00 : Conférence 18h30 : Repas au foyer de la Sainte Famille 20h30 : Messe de la Sainte Cène _**au sanctuaire**_ ### Vendredi Saint : 6h30 : Oraison 7h30 : Laudes 10h00 : Conférence 11h30 : Office du milieu du jour 15h00 : Grand chemin de croix – Rdv **_à l’église du village_** 19h00 : Office de la passion **_au sanctuaire_** ### Samedi Saint : 6h30 : Oraison 7h30 : Laudes 10h00 : Conférence 11h30 : Office des ténèbres 17h00 : Vêpres 17h30 : Conférence 21h00 : Vigile pascale **_à la paroisse_** ### Dimanche de Pâques : 7h00 : Procession de Sainte Marie-Madeleine et Laudes à la crypte 10h00 : Conférence 10h00 : Messe de Pâques **_à la paroisse_** 10h00 : Messe de Pâques **_à Entrecasteaux_** 11h00 : Messe de Pâques **_au sanctuaire_** 17h00 : Messe de Pâques _**au sanctuaire**_ Parlez-en autour de vous, téléchargez et imprimez ### [**l’affiche**](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/02/Tridum-pascal.jpg) **Pour réserver un hébergement** et vivre le sommet de l’année liturgique auprès de la sainte Famille, au rythme des offices : Envoyer un mail à [[foyer@nd-de-graces.com](mailto:foyer@nd-de-graces.com)](mailto:foyer@nd-de-graces.com) ou téléphoner entre 9h30 et 17h au : 07 75 21 84 49 Les temps forts de la semaine sainte, à vivre au sanctuaire Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var

