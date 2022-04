Tricot’Thé

Tricot’Thé, 3 mai 2022, . Tricot’Thé

2022-05-03 15:00:00 – 2022-05-03 16:30:00 Venez tricoter, broder, crocheter, autour d’une tasse de thé ou de café. Vous pourrez ainsi vous initier, vous perfectionner et converser autour de ces pratiques. Ouvert à tous. Venez tricoter, broder, crocheter, autour d’une tasse de thé ou de café. Vous pourrez ainsi vous initier, vous perfectionner et converser autour de ces pratiques. Ouvert à tous. dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville