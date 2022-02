Tricotons ensemble ! Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Manche

Tricotons ensemble ! Lessay, 26 février 2022, Lessay. Tricotons ensemble ! Médiathèque 14 Bis Rue de Gaslonde Lessay

2022-02-26 10:30:00 – 2022-02-26 12:00:00 Médiathèque 14 Bis Rue de Gaslonde

Tricotons ensemble à la médiathèque de Lessay ! Amenez votre ouvrage ! Avec la créatrice de "Laines à l'Ouest". Sur inscription : 02 33 07 70 32 / lessaymediatek@wanadoo.fr.

