Tricotin et le cadeau mystère

Tricotin et le cadeau mystère, 17 décembre 2022, . Tricotin et le cadeau mystère



2022-12-17 – 2022-12-17 EUR 8 10 Ce matin, Tricotin, le lutin en chef du Père-Noël, est bien embêté…



En préparant les paquets à installer sur le traîneau, il trouve un mystérieux cadeau au drôle d’emballage et sans mention de destinataire. Comment faire ?

Si Tricotin ne résout pas rapidement cette énigme, un enfant risque de ne pas avoir de cadeau cette année !



Mais notre lutin a plus d’un tour dans son sac et va faire appel à tous ses amis pour trouver à qui est destiné cet étrange paquet…



Compagnie Didascalies

De 3 ans à 8 ans [durée 45 min] Spectacle jeune public de la Cie Didascalies. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville