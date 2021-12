île de France Tricoti tricota | Atelier créatif Catégorie d’évènement: île de France

Tricoti tricota | Atelier créatif, 15 janvier 2022, . Date et horaire exacts : Du samedi 08 janvier 2022 au samedi 15 janvier 2022 :

gratuit

Une maille au-dessus, une maille en dessous… Créez votre écharpe ou votre snood pour vous tenir chaud cet hiver! Contact : 01 80 05 47 60 Date complète :

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville