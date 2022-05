TRICOTHE – MEDIATHEQUE DU SANDETTIE

Tricot, crochet, amigurumi … 

Vous êtes adepte du tricot, du crochet, de l'amigurumi (crochet/tricot japonais)… ? Rendez-vous à la Médiathèque du Sandettie avec votre matériel à partir de 14h30 pour pratiquer votre passion autour d'un thé ou d'un café !

Médiathèque du Sandettie, 1 rue de Wissant
Samedi 21 mai 2022 à partir de 14h30, dès 14 ans
Entrée libre et gratuite

Réservation par téléphone au 03.21.10.12.70

