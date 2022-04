Tricot urbain La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Tricot urbain La Condition Publique – Roubaix, 23 avril 2022, Roubaix. Tricot urbain

le samedi 23 avril à La Condition Publique – Roubaix

A partir de lunettes usagées, les recouvrir de laine et aller les accrocher dans la rue, inspiré par le travail de Magda Sayeg, artiste présentée à l’occasion de l’expo URBAIN.ES et qui habille de laine toute une série de bâtiment, statues, arbres ou mobiliers urbains.

Tarif spécifique : 0€ Plein Tarif : 5€

Rendez-vous avec la créativité des artistes et designers de la métropole pour une nouvelle série d’activités familiales. La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T16:00:00;2022-04-23T16:00:00 2022-04-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Condition Publique - Roubaix Adresse 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Condition Publique - Roubaix Roubaix Departement Nord

La Condition Publique - Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Tricot urbain La Condition Publique – Roubaix 2022-04-23 was last modified: by Tricot urbain La Condition Publique – Roubaix La Condition Publique - Roubaix 23 avril 2022 La Condition Publique - Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord