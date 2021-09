Coarraze Coarraze Coarraze, Pyrénées-Atlantiques Tricot-thé Coarraze Coarraze Catégories d’évènement: Coarraze

Pyrénées-Atlantiques

Tricot-thé Coarraze, 2 octobre 2021, Coarraze. Tricot-thé 2021-10-02 – 2021-10-02 café municipal- maison des associations 1 Rue Léo Lagrange

Coarraze Pyrénées-Atlantiques Coarraze Dans le cadre du projet artistique, participatif et solidaire d'Octobre Rose, venez confectionner des carrés de laine rose qui serviront à recouvrir les arbres de la place du village. Vous pouvez également déposer vos carrés de laine (15cm par 15cm) à la mairie. +33 5 59 61 32 85 café municipal dernière mise à jour : 2021-09-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

Détails Catégories d’évènement: Coarraze, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Coarraze Adresse café municipal- maison des associations 1 Rue Léo Lagrange Ville Coarraze lieuville 43.16977#-0.23062