Mézidon Vallée d'Auge Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Tricot-thé Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge

Tricot-thé Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel, 11 janvier 2022, Mézidon Vallée d'Auge. Tricot-thé

Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel, le mardi 11 janvier 2022 à 14:00

Venez vous initier ou vous perfectionner au tricot et au crochet autour d’un thé. Venez avec vos aiguilles et vos idées !

Gratuit

Venez vous initier ou vous perfectionner au tricot et au crochet autour d’un thé. Venez avec vos aiguilles et vos idées ! Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel 128 rue Jules Guesde, 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T14:00:00 2022-01-11T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Autres Lieu Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Adresse 128 rue Jules Guesde, 14270 Mézidon Vallée d’Auge Ville Mézidon Vallée d'Auge lieuville Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d'Auge