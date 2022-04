Tricot solidaire La Mine Ressourcerie, 2 avril 2022, Arcueil.

Tricot solidaire

La Mine Ressourcerie, le samedi 2 avril à 16:00

Si vous êtes tricoteuse ou tricoteur et que vous souhaitez donner un peu de votre temps lors de nos ateliers tricots, nous vous y attendons le samedi 2 avril prochain ! Le tricot solidaire est un rendez-vous mensuel pour se rencontrer et faire une bonne action. ? Vous pouvez tricoter sur place, ou venir récupérer de quoi tricoter chez vous et nous rapporter vos créations le mois suivant ! Les pièces créées lors de ces ateliers sont données à l’association How Lucky We Are. ? Nous vous invitons par ailleurs à faire des dons de laine à la Ressourcerie pour contribuer au fonctionnement de cet atelier ! Gratuit, pas d’inscription nécessaire. Pass vaccinal et port du masque obligatoires. Matériel de la séance fourni par la Mine

Venez nous rejoindre !

La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne



2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T18:00:00