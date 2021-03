Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil, Val-de-Marne Tricot solidaire La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Tricot solidaire La Mine Ressourcerie, 20 mars 2021-20 mars 2021, Arcueil. Tricot solidaire

La Mine Ressourcerie, le samedi 20 mars à 15:30

Le tricot solidaire reprend du service ! Si vous êtes tricoteuse ou tricoteur et que vous souhaitez donner un peu de votre temps lors de nos ateliers tricots, nous vous attendons! Un rendez-vous mensuel pour se rencontrer et faire une bonne action. Les pièces créés dans ces ateliers sont données à l’association HLWA. Nous vous invitons aussi à faire des dons de laine ou d’aiguilles à tricoter à la Ressourcerie pour le fonctionnement de cet atelier ! Contact préalable à : [elia@ressourcerie-la-mine.com](mailto:elia@ressourcerie-la-mine.com)

Gratuit, matériel de la séance fourni par la Mine.

Entrée libre

Venez tricoter pour venir en aide à des personnes sans-abris. La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T15:30:00 2021-03-20T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arcueil, Val-de-Marne Autres Lieu La Mine Ressourcerie Adresse 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Ville Arcueil