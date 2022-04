TRICORDES Lodève, 5 juin 2022, Lodève.

TRICORDES Lodève

2022-06-05 17:00:00 – 2022-06-05

Lodève Hérault

Musique de chambre

Les trois solistes de l’Orchestre national de Montpellier Occitanie vous emportent, le temps d’un concert, dans un fascinant voyage en terres autrichiennes.

Michael Haydn (1737–1806)

Divertimento en do majeur

Franz Schubert (1797–1828)

Trio à cordes n° 2 en si bémol majeur D. 581

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Divertimento en mi bémol majeur KV 563

Ce programme original s’ouvre sur un Divertimento du compositeur Michael Haydn considéré par ses contemporains comme un artiste de tout premier rang. On lui doit d’ailleurs plus de huit cents compositions (essentiellement religieuses) dont une quarantaine de symphonies.

Le Trio n° 2 de Schubert est l’œuvre d’un jeune homme de vingt ans. On y trouve toute la finesse et la poésie de ses Lieder.

Pour finir, le Divertimento en mi bémol majeur de Mozart, nous montre un génie parvenu à la parfaite maîtrise de son art.

Organisé en partenariat avec l’association Les Amis des Orgues de Lodève

+33 4 67 44 24 60 http://festival-resurgence.fr/la-saison

