Le samedi 12 mars 2022

de 19h30 à 20h45

Pour cette nouvelle date, Tricia se produira seule en scène, pour une soirée mêlant jazz des bigouines, du zouk et ses compositions personnelles. En somme… Que du bon ! Étoile montante du jazz vocal et artiste en constante activité, on a pu entendre Tricia Evy aux quatre coins du monde : de Sydney à Marciac, de Montreux à Singapour, mais aussi et surtout au Baiser Salé ! Fidèle à sa réputation de dénicheur de talents, le Club programme cette magnifique artiste depuis de nombreuses années. Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001 Contact : + 33 1 42 33 37 71 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale Concert;Musique

