LA CARAVELLE MEAUX 10 rue Winston Churchill Seine-et-Marne

TRICIA EVY QUARTET

Usawa

Après avoir présenté son album Meet me aux quatre coins du monde avec son quartet (en Australie, en Asie, à Paris, aux Antilles, en Espagne…), la chanteuse Tricia Evy a souhaité collaborer à nouveau avec le pianiste David Fackeure (2 nominations aux Victoires du Jazz) pour ce projet Usawa, au carrefour du jazz et de la biguine. Ce quartet nous fait découvrir une musique profonde, aux rythmes et aux mélodies riches et sophistiqués.

Née à Bondy en 1984, Tricia Evy part vivre en Guadeloupe à l’âge de 3 ans. C’est là qu’elle se découvreune passion pour la musique et le chant en écoutant Patrick Saint-Éloi (Kassav) et Georges Brassens. Après une rencontre musicale, elle change de voie et s’oriente vers le jazz. Elle apprend le métier sur scène et en écoutant les classiques dont elle s’imprègne, d’Ella Fitzgerald à Billie Holiday, en passant par Louis Armstrong. Elle joue tout d’abord en trio et sort un premier album en 2010, Beginning. Par la suite, elle entame une carrière solo et sort un deuxième album en 2013, Meet Me puis Usawa en 2018.

Voix : Tricia Evy

Piano : David Fackeure

Contrebasse : Damien Varaillon

Batterie : Francis Arnaud

