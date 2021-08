Paris Le Baiser Salé île de France, Paris TRICIA EVY invite PIERRE ELGRISHI Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

TRICIA EVY invite PIERRE ELGRISHI Le Baiser Salé, 10 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 10 septembre 2021

de 19h30 à 20h45

payant

“AllAboutThatBass”, une traversée aux origines du blues accompagnée de Pierre Elgrishi… Tricia Evy voix/guitare/lead, Pierre Elgrishi cbasse/basse Tricia invente un parcours ancré dans les racines du blues et recherche l’équilibre entre les deux piliers de son identité musicale le jazz et la biguine, loin des stéréotypes et du folklore dans lesquels on cantonne cette musique dont elle est tombée amoureuse. Pierre Elgrishi, sideman de Bill Deraime, monument du blues français, sera l’accompagnateur idéal de Tricia pour cette traversée aux origines du blues pour une virée majestueuse. #OnTheWaytoBlues #LaboZicos Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)

Contact :Le Baiser Salé Jazz-Club 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.twitter.com/lebaisersale0142333771 Concerts -> Jazz Étudiants;Les Nuits;Musique;En famille

Date complète :

2021-09-10T19:30:00+02:00_2021-09-10T20:45:00+02:00

Jean-François Carreau

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 rue des Lombards Ville Paris lieuville Le Baiser Salé Paris