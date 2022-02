TRICIA EVY – HOMMAGE À GEORGES BRASSENS Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

TRICIA EVY – HOMMAGE À GEORGES BRASSENS Le Baiser Salé, 19 mars 2022, Paris.

de 19h30 à 20h45

payant

À travers Georges Brassens, on a vu évoluer la chanson à texte, naviguant au fil des années de la pop, des ballades à la variété. Il a joué avec les mots, perturbé des codes établis et inventé des sonorités. Il a marqué la chanson française ! Tricia Evy a été bercée par les chansons de Georges Brassens. Elle a toujours eu en tête de lui rendre hommage. Dans une formule intimiste guitare, contrebasse, voix, les morceaux de Georges Brassens prennent une autre saveur !

