Né en 1944 en Caroline du Nord, Woody Shaw est un trompettiste, compositeur et chef d’orchestre, parmi les plus innovants de sa génération. Il n’a pas vingt ans lorsqu’il enregistre avec Eric Dolphy, qui l’entraine ensuite à Paris pour se produire avec les derniers des boppers, Bud Powell et Kenny Clark. Son envol se poursuit avec d’autres collaborations prestigieuses : Johnny Griffin., Horace Silver, Chick Corea, Max Roach, Archie Shepp, Joe Henderson, Art Blakey, Bobby Hutcherson, Ron Carter. A partir de son premier album en leader, en 1970, il crée un laboratoire musical où il convoque à la fois la tradition bop et les innovations du jazz modal. Au cours de sa trop courte carrière (il meurt à l’âge de 44 ans), il invente une musique incandescente. Cette musique reste pourtant peu jouée. C’est pour la faire connaitre qu’est née l’idée d’un quintet explorant les perles du répertoire de Woody Shaw, et revisitant les arrangements pour trompette et trombone. Réunis par cette passion commune, cinq musiciens se sont lancés dans un hommage à Woody Shaw Thierry AMIOT: Trompette Igor NASONOV: Trombone Yoann COMBE: Piano Jean-Yves ABECASSIS: Contrebasse Claude MENNILLO: Batterie Ouverture des portes à 18h

