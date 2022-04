Tribute To Wes Inga des Riaux (vieux gréement) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Inga des Riaux (vieux gréement), le vendredi 22 avril à 20:30

Soirée JAZZ “Tribute To Wes” à bord de l’Inga des Riaux Ce Quintet va vous faire revivre la grande épopée du Jazz bebop des années 60, en reprenant les fabuleux thèmes du géant de la guitare Jazz, le maitre incontesté « WES MONTGOMERY ». Les cinq musiciens qui composent ce groupe sont pleinement imprégnés culturellement par cette musique chargée de climats, de beauté et de swing. Antonio Valdes jouera le role de Johnny Griffin, compagnon de tous les instants de Wes, avec l’engouement, la volubilité et la virtuosité que nous lui connaissons. Michel BUCCHIONI, Guitare Roby DE BONO, Contre Basse Bernard MONTFORT, Piano Jean Michel GLADIEUX, Batterie Antonio VALDES, saxophone RESERVATION DES PLACES par Tél 06 07 57 55 58 15€/pers Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 20h30 / Concert à 21h00 Les talons fins sont interdits à bord ! Vieux Gréement Inga des Riaux à quai 175 plage de l’Estaque – Cale de mise à l’eau du Port de la lave 13016 Marseille (parking gratuit devant le bateau)

Inga des Riaux (vieux gréement) 175 plage de l'Estaque, Cale de mise à l'eau,13016 Marseille

2022-04-22T20:30:00 2022-04-22T23:00:00

