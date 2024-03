TRIBUTE TO TIM BURTON & DANNY ELFMAN – TRIBUTE TO TIM BURTON PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES Limoges, jeudi 18 juillet 2024.

Rendez-vous dans les mondes imaginaires du grand Tim Burton, avec les musiques de Danny Elfman interprétées au piano par l’artiste Steinway & Sons Nicolas Horvath, interprète du concert officiel Tim Burton en présence de Danny Elfman à Paris en 2015 et 2017 ! Un évènement rare pour replonger dans la filmographie du cinéaste américain avec l’un des compositeurs les plus aimés et respectés de sa génération ! L’Étrange Noël de Monsieur Jack, Batman & Batman Returns, Beetlejuice, Edward aux mains d’argent, Les Noces funèbres, Sleepy Hollow, Alice au pays des merveilles et bien d’autres…

Tarif : 24.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-07-18 à 18:30

PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES BOULEVARD DES PETITS CARMES 87000 Limoges 87